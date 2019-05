Ein Zentrum für Bildung durch Musik - Daniel Barenboim und Edward W. Said schufen mit der Barenboim-Said Akademie einen Ort im Geiste des West-Eastern Divan Orchestra.

Die Räumlichkeiten in einem Teil des ehemaligen Magazingebäudes der Berliner Staatsoper hatte die Stadt Berlin für einen symbolischen Preis zur Verfügung gestellt. Maximal 80 Musiker aus arabischen Ländern und Israel können an der Barenboim-Said Akademie Orchestermusik studieren.

Dirigent Daniel Barenboim und US-Stararchitekt Frank Gehry stellten den neuen Kammermusiksaal im September 2016 der Öffentlichkeit in Berlin vor. Der von Gehry entworfene ellipsenförmige Saal hat Platz für knapp 700 Besucher, keiner soll mehr als wenige Meter von den Musikern entfernt sitzen. «Ich wollte eine Intimität zwischen Musikern und Zuhörern schaffen», sagte Gehry der Deutschen Presse-Agentur. Im Pierre Boulez Saal ist eine Mischung aus klassischer und zeitgenössischer Musik zu hören.

