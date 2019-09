Vom Rundfunkorchester im amerikanischen Sektor zu Deutschlands führendem Avantgarde-Klangkörper: Das Deutsches Symphonie Orchester.

© dpa

Teilnehmer am «Symphonic Mob» spielten unter der Leitung von Robin Ticciati, Chefdirigent des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin, am 21. September 2019 in der Mall of Berlin. mehr