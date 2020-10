Anne-Sophie Mutter und Kaufmann erhalten Opus Klassik Preis

Die Geigerin Anne-Sophie Mutter und der Sänger Jonas Kaufmann sind Preisträger des diesjährigen Opus Klassik.

Der Opernsänger Jonas Kaufmann zeigt seinen Preis bei der Verleihung des Musikpreises Opus Klassik 2020 im Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Er hat seine Mund- und Nasenschutz darum gebunden. Jonas Kaufmann erhält die Auszeichnung für sein Album «Wien» in der Kategorie «Klassik ohne Grenzen».

Die Auszeichnungen wurden am Sonntag (18. Oktober 2020) in Berlin vergeben. Eine neunköpfige Jury aus Vertretern von Plattenfirmen, Veranstaltern und Musikverlagen hatte zuvor Preisträger in 25 Kategorien bestimmt. Die Auszeichnung wird getragen vom Verein zur Förderung der Klassischen Musik. Die Verleihung im Konzerthaus Berlin stand am Sonntagabend (22.15 Uhr) mit Moderator Thomas Gottschalk auch im ZDF-Programm.