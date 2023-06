Einfachere Häuser gehören ebenfalls zum Ortsbild. Zwischen Niklasstraße und Potsdamer Chaussee befindet sich die Wohnsiedlung Am Heidehof aus den 1920er Jahren. Die Siedlungen Schlachtensee I und II an der Spanischen Allee sind weitere Beispiele aus dieser Zeit. Die Marinesiedlung am Südufer des Schlachtensee entstand Ende der 1930er Jahr als Wohareal für Offiziere der nationalsozialistischen Kriegsmarine.