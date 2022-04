Der alte Kladower Dorfkern ist gut zu erkennen. Die Dorfkirche Kladow in ihrer heutigen Form entstand Anfang des 19. Jahrhunderts. Auch ein Kossätenhaus ist noch erhalten. Richtung Havelufer entstand eine Siedlung mit repräsentativen Villen und Parkanlagen. Die Uferpromenade und die nahegelegenen Restaurants und Biergärten laden zum Flanieren und Entspannen ein. Von der Anlegestelle am Hafen legt auch die BVG-Fähre Richtung S-Bahnhof Wannsee ab. Gebadet wird im Groß Glienicker See