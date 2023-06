Die Appelwiese, in unmittelbarer Nähe gelegen, ist eine von drei Havelbadewiesen. Die Große Badewiese in Hohengatow und die Kleine Badewiese in der Nähe des alten Dorfkerns sind noch bekannter - und gehörten einst zu den wichtigsten Badestellen in ganz Berlin. Rieselfelder, die in früheren Zeiten der Abwasserentsorgung dienten, haben sich heute zur unter Naturschutz stehenden Heidelandschaft entwickelt: der Gatower Heide.