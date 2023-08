Wilhelmstadt

Pichelsdorf ist ein ehemaliges Fischerdorf auf einer Halbinsel, die in die Havel hineinragt. An der Heerstraße stehen Hochhäuser mit Havelblick, südlich davon gibt es Einfamilienhäuser, zahlreiche Bootsanlegeplätze und einen Yachthafen. In Bocksfelde befinden sich Richtung Heerstraße mehrere Hochhäuser. Im Süden gibt es Schrebergärten, die von einer Uferpromenade an der Scharfen Lanke begrenzt werden. Von der Promenade reicht der Blick über das Wasser bis zum Grunewaldturm im Ortsteil Wannsee.