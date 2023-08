Hauptverkehrsachse im Falkenhagener Feld ist die Falkenseer Chaussee, als "Einfahrt" in den Ortsteil fungieren die expressionistischen Häuser an der Zeppelinstraße mit ihren vier Türmen, die aus den 1920er Jahren stammen. An der vielbefahrenen sechsspurigen Straße sind Gastronomie und Angebote zur Nahversorgung angesiedelt. Vor allem Richtung Falkensee gibt es auch Siedlungen mit Einfamilienhäusern.