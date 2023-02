Alt-Hohenschönhausen ist ein architektonisches Patchworkgebilde, das neben Platten- und Siedlungsbauten auch das "Wannsee des Nordens" mit Villen am See zu bieten hat.

Neue Eigenheime am Malchower Weg

Plattenbauten für 25.000 Menschen

Die ersten Plattenbauten entstanden in den Jahren 1972 bis 1975 zwischen Wartenberger und Gehrenseestraße. Um 1978 entstand das Neubaugebiet nördlich der Landsberger Allee (zwischen Weißenseer Weg und Arendsweg), und bis 1984 folgten die Komplexe Hohenschönhausen I und Hohenschönhausen II an der Rhin- und Degnerstraße, sowie an der Hauptstraße. Dabei entstanden rund 8000 Wohnungen mit Platz für etwa 25.000 Menschen.