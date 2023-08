Falkenberg

Neben alten Landarbeiterhäusern und Eigenheimen im Dorfkern bestimmen weitere Einfamilienhäuser die Wohnsituation im Ortsteil. Am Gehrensee befindet sich eine Siedlung aus den 1930er Jahren. Noch recht jung ist die Eigenheimsiedlung in den Falkenberger Auen, ebenfalls am Gehrensee.