Die Ice Dippers schwimmen regelmäßig und in Kleingruppen in Plötzensee Weißem See und am Regattaufer in Alt-Stralau. Durch das Einbaden wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Grenzen austesten und sich persönlich weiterentwickeln. Solange noch jemand im Wasser ist, sind alle ruhig. Danach wird gemeinsam Tee getrunken und gequatscht. Vernetzt sind die Teilnehmer über die Facebook- und Telegram-Channels der Ice Dippers.