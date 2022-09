Die drittgrößte Einkaufsstraße Berlins im Bezirk Neukölln bietet eine vielseitige Mischung aus Warenhäusern, Modeketten, kleinen Einzelhändlern sowie Gastronomie.

Die Neuköllner Einkaufsmeile beginnt am Hermannplatz im Norden, wo mit Galeria (ehemals Karstadt) eines der größten Warenhäuser Deutschlands thront. Neben Mode, Schmuck und Parfüm, Haushaltswaren, Betten und Bücher bietet das Warenhaus eine umfangreiche Feinkostabteilung sowie ein Restaurant in der obersten Etage. Besucher genießen von dort bei Kaffee und Kuchen gerne den Blick auf das geschäftige Treiben auf dem Hermannplatz.

Kleine Einzelhändler und Warenhäuser

Im zentralen Bereich der Karl-Marx-Straße befinden sich zahlreiche kleine Einzelhändler für Mode, Technik und Haushaltswaren. Dazwischen präsentieren Filialen der Warenhäuser C&A und Woolworth sowie Modeketten wie Hennes & Mauritz ihr Angebot. Das Sinn-Leffers-Haus am Platz der Stadt Hof beherbergt heute das Karstadt Schnäppchen-Center, in dem Restposten aller Karstadt-Filialen verkauft werden. Das bekannte Hertie-Warenhaus fiel im Jahr 2005 dem allgemeinen Niedergang der Branche zum Opfer, das Gebäude wurde zum Einzelhandelsstandort umgebaut.



In unmittelbarer Nähe zum markanten Rathaus Neukölln steht das Shoppingcenter Neukölln Arcaden, das einen Mix aus Modegeschäften, Technikläden, Dienstleistungsbetrieben und Buchläden bietet.