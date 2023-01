In der Torstraße ist die wechselvolle Geschichte der Stadt mit seinen vielen Brüchen besonders gut zu sehen. Zwischen der Friedrichstraße im Westen und der Prenzlauer Allee im Osten stehen unsanierte Altbauen, in denen zeitgenössische Kunst in kahlen Räumen ausgestellt wird, neben Neubauten mit Restaurants und Prachtbauten aus den 1920ern.