Zehlendorf

Der Schlachtensee selbst ist beliebt bei Joggern und Spaziergängern. Der Paul-Ernst-Park führt vom S-Bahnhof bis zum See hinunter und ein Stück am See entlang. Bewohnt ist nur die Gegend südlich und östlich des Sees, auf der anderen Seite befindet sich der Grunewald . Hier dominieren Ein- und Zweifamilienhäuser, sowie Stadtvillen, teilweise mit Seeblick. Rund um die Breisgauer Straße und den Dubrowplatz prägen ebenso Einfamilienhäuser und Villen, aber auch kleine Siedlungsanlagen das Stadtbild.