Vor gut 100 Jahren entstanden in Wilmersdorf eine Reihe sehenswerter, städtebaulicher Projekte. Es gibt aber auch einfachere Wohnlagen deutlich jüngeren Datums.

Fehrbelliner Platz

Bundesallee, Berliner Straße, Brandenburgische Straße und Hohenzollerndamm sind die Hauptverkehrsstraßen in Wilmersdorf. Letztere kreuzen sich am Fehrbelliner Platz. Hier hat sich ein großes Verwaltungszentrum etabliert mit dem Rathaus Wilmersdorf, der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und der Deutschen Rentenversicherung. Gegenüber findet am Wochenende ein Flohmarkt statt. Der benachbarte Preußenpark ist ein beliebter Treffpunkt für in Berlin lebende Asiaten.