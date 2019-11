Außer für den namensgebenden Weißen See ist der Ortsteil auch für die staatliche Kunsthochschule Weißensee bekannt. In den 1920ern wurden in Weißensee Filme produziert, unter anderem der Kult-Stummfilm "Das Cabinet des Dr. Caligari". Zu Ehren des Drehorts wurde der Platz vor der Brotfabrik in Caligariplatz umbenannt. Auch Marlene Diedrich und Fritz lang drehten in Weißensee. Heute sind nur noch Spuren der alten Filmstadt zu erahnen.