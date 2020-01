Super Bowl im Castle

Football-Fans können im Friedrichshainer Castle gemeinsam mit vielen in Berlin lebenden US-Amerikanern mitfiebern.

Den Super Bowl stilecht in guter US-amerikanischer Tradition erleben: Das The Castle nahe U-Bahnhof Frankfurter Tor überträgt ab Mittnacht live das Football-Finale aus dem Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. Gäste haben freien Eintritt und können sich auf verschiedene Craft Beer Sorten freuen.