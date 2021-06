Fotografischer Streifzug durch Berlin

Nach einem Besuch der Ausstellung « Marc Brandenburg. Hirnsturm II » im PalaisPopulaire begeben sich die kleinen Fotografen auf einen ausgedehnten Streifzug durch Berlin, der sie vom Bebelplatz zum C/O Berlin führt. Dabei entwickeln sie einen fokussierten Blick für Details, die sie fotografisch festhalten. Am zweiten Tag stehen die aktuellen Ausstellungen des C/O Berlin sowie ein anschließender Fotospaziergang rund um das Amerika Haus. Die Teilnehmer können anschließend vergleichen, welchen Einfluss die vorherigen Ausstellungsbesuche auf ihr eigenes künstlerisches Schaffen nehmen.Der Workshop ist für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren geeignet. Eigene Lunchpakete sind mitzubringen.