Am 27. Juli wird das Finale der Frauen-EM im Willy-Kressmann-Stadion in Kreuzberg auf großer Leinwand mit echter Stadionatmosphäre übertragen. Bereits ab 12 Uhr lädt Discover Football zu einem offenen FLINTA*-Fußballturnier auf Rasen ein, bevor am Abend das große Finale steigt.