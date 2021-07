Der Kreuzbergslam: Jeden ersten Dienstag des Monats im Lido.

5 Minuten haben die Poetry Slammer, die den Kreuzberg Slam aus Berlin und anderen Teilen des Landes besuchen, Zeit, ihre selbst verfassten Werke vorzutragen. Am Ende werden die Gewinner des Wettbewerbs gekürt. Die Moderation übernehmen Maik Martschinkowsky und Sebastian Lehmann.

