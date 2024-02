Möbel und Mode im Rokoko-Stil gestalten

Mit Blumen, Engeln und anderen verschnörkelten Ornamenten verziert wurde 1766 das Ephraim-Palais in Berlin fertiggestellt. In einem Ferienkurs beschäftigen sich Kinder von sieben bis zehn Jahren damit, wie die Menschen damals gelebt haben. Sie stellen sich vor, welche Kleidung sie getragen und wie sie ihr Zimmer eingerichtet hätten, wenn sie selbst damals gelebt hätten. Aus Papier und Pappe, Draht und Pfeiffenputzern bauen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Möbel, Mode-Accessoires und gestalten Stempel mit den Anfangsbuchstaben ihrer Namen. Bei einem Besuch der Ausstellung erfahren sie, wie reiche und arme Menschen in Berlin zu der Zeit gelebt haben.