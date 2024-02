Filme selbst drehen und schneiden

Kinder von acht bis zwölf Jahren erhalten in den Osterferien Einblick in die Welt des Filmemachens. In einem Workshop in der Deutschen Kinemathek entwickeln sie eigene Filmideen und werden mit professioneller Filmsprache vertraut. Beim Filmdreh arbeiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowohl vor als auch hinter der Kamera. Anschließend schneiden sie ihr Filmmaterial selbst. Zum Abschluss werden die fertigen Filme auf der großen Workshopleinwand präsentiert.