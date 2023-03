Details in der Kunst

Bei einem Workshop in der Gemäldegalerie widmen sich Kinder reizvollen Details und gestalten eine Collage.

In seinen Bilder malte der Künstler Hugo van der Goes Kleinigkeiten wie Perlen, Federn und Stroh. Bei einem Workshop in der Gemäldegalerie versuchen Kinder die Details in seinen Bildern zu entdecken und selbst zu zeichnen. Diese werden dann vergrößert und in einer Collage ganz neu kombiniert.