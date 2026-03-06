Ferienworkshops im Museum für Kommunikation

Hüpfende Häschen aus Klorollen, Pop-up-Postkarten oder Sockenmonster: Im Berliner Museum für Kommunikation finden in den Osterferien Workshops zu verschiedenen Themen statt.

In den Osterferien haben Kinder die Möglichkeit, in unterschiedlichen Workshops im Museum für Kommunikation kreativ zu werden. Mit Tinte und Feder können sie bunte Osterbriefe an Freund:innen malen und schreiben, bunte Wimpel und Flatterbänder für das Fahrrad herstellen oder hüpfende Häschen und Küken aus Klorollen basteln. Beim Upcycling wandeln sie alte T-Shirts in Beutel für die Ostereiersuche um oder sie gestalten Schatzkarten und geheime Wegepläne für gut versteckte Osternester. Die Workshops sind in Gruppen für Fünf- bis Achtjährige sowie für Neun- bis zwölfjährige aufgeteilt. Die Kurse finden am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag während der Ferien statt. Die Workshops für die jüngeren Kinder dauern jeweils 45 Minuten, für die älteren Kinder 60 Minuten.

Museum für Kommunikation Berlin

Leipziger Straße 16
10117 Berlin

