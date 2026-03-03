Chatbot-Programmieren für Mädchen

31. März bis 2. April 2026

Tablet-Computer in der Grundschule

In den Osterferien lernen Mädchen in der Amerika-Gedenkbibliothek, einen kleinen Bot zu programmieren. Mit diesem können die Teilnehmerinnen kommunizieren.

In der Amerika-Gedenkbibliothek befassen sich Mädchen von 12 bis 16 Jahren mit der Programmiersprache Python. Gemeinsam entwickeln sie ein System, das in natürlicher Sprache antwortet. Das Ziel ist es, einen kleinen Chatbot sowie ein Spiel zu programmieren. Vorkenntnisse und ein eigener Computer sind für den Workshop nicht erforderlich.

Auf einen Blick

Workshop
Chatbot-Programmieren für Mädchen
Location
Amerika-Gedenkbibliothek
Beginn
31. März 2026
Ende
2. April 2026
Kurszeiten
9 bis 12:30 Uhr
Eintritt
kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich
Infos und Anmeldung
www.zlb.de

Amerika-Gedenkbibliothek

Adresse
Blücherplatz 1
10961 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 3. März 2026