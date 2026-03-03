Chatbot-Programmieren für Mädchen

In der Amerika-Gedenkbibliothek befassen sich Mädchen von 12 bis 16 Jahren mit der Programmiersprache Python. Gemeinsam entwickeln sie ein System, das in natürlicher Sprache antwortet. Das Ziel ist es, einen kleinen Chatbot sowie ein Spiel zu programmieren. Vorkenntnisse und ein eigener Computer sind für den Workshop nicht erforderlich.