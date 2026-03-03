Chatbot-Programmieren für Mädchen

© dpa
Osterferien in Berlin
Ostereier bemalen, einen Ausflug auf die Osterinsel machen oder einen Osterkranz selber backen? Die Hits für Kids an Ostern. mehr
© dpa
In den Osterferien lernen Mädchen in der Amerika-Gedenkbibliothek, einen kleinen Bot zu programmieren. Mit diesem können die Teilnehmerinnen kommunizieren.
In der Amerika-Gedenkbibliothek befassen sich Mädchen von 12 bis 16 Jahren mit der Programmiersprache Python. Gemeinsam entwickeln sie ein System, das in natürlicher Sprache antwortet. Das Ziel ist es, einen kleinen Chatbot sowie ein Spiel zu programmieren. Vorkenntnisse und ein eigener Computer sind für den Workshop nicht erforderlich.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Ostereier bemalen, einen Ausflug auf die Osterinsel machen oder einen Osterkranz selber backen? Die Hits für Kids an Ostern. mehr
© dpa
Die Wochenend-Tipps von Berlin.de - das Original: Das Berlin-Programm für das Wochenende vom 6. bis 8. März 2026 in der Hauptstadt. mehr