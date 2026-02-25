Expedition durch die Stadtnatur

28. März bis 12. April 2026

Langer Tag der StadtNatur in Berlin

In den Osterferien erleben Kinder mit dem FEZ-Berlin ein Outdoor-Abenteuer. Auf einer Expedition lernen sie die Vielfalt der Stadtnatur kennen.

Kinder ab sieben Jahren erleben in den Osterferien, wie sich der Frühling in der Stadt bemerkbar macht. Auf einer Expedition lernen sie die Vielfalt der Stadtnatur kennen. Dazu gibt es Abenteuer, Rätsel, Kreatives und besondere Naturmomente.

Auf einen Blick

Veranstaltung: Checken & Entdecken
Wann: 28. März 2026 bis 12. April 2026
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10 - 16.30 Uhr, Samstag und Sonntag 12 - 18 Uhr, am 7. April ist geschlossen
Wo: FEZ-Berlin
Eintritt: 6,50 Euro für ein Tagesticket

FEZ-Berlin

Adresse
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 25. Februar 2026