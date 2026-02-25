Expedition durch die Stadtnatur

© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
In den Osterferien erleben Kinder mit dem FEZ-Berlin ein Outdoor-Abenteuer. Auf einer Expedition lernen sie die Vielfalt der Stadtnatur kennen.
Ostereier bemalen, einen Ausflug auf die Osterinsel machen oder einen Osterkranz selber backen? Die Hits für Kids an Ostern. mehr