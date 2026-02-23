Mit Elektrotechnik Neues gestalten

© dpa
Osterferien in Berlin
Ostereier bemalen, einen Ausflug auf die Osterinsel machen oder einen Osterkranz selber backen? Die Hits für Kids an Ostern. mehr
Im Werkbundarchiv - Museum der Dinge entwickeln Kinder in den Osterferien aus alten Elektrogeräten Roboter und Wundermaschinen.
Alte Handys, elektrische Spielzeuge oder Küchengeräte, die nicht mehr funktionieren: In einem Ferienworkshop im Werkbundarchiv - Museum der Dinge entwickeln Kinder von acht bis zwölf Jahren daraus etwas ganz Neues. Sie werden zu Designer:innen und Erfinder:innen und entwickeln Roboter oder Wundermaschinen. Mit recycelten Motoren aus Elektrogeräten, Draht und Leuchtdioden bringen sie ihre Konstruktionen in Bewegung und zum Blinken.
Die Teilnehmer:innen können ausrangierte Handys, Milchschäumer oder Ähnliches mitbringen.
