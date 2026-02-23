Mit Elektrotechnik Neues gestalten

30. März bis 2. April 2026

Im Werkbundarchiv - Museum der Dinge entwickeln Kinder in den Osterferien aus alten Elektrogeräten Roboter und Wundermaschinen.

Alte Handys, elektrische Spielzeuge oder Küchengeräte, die nicht mehr funktionieren: In einem Ferienworkshop im Werkbundarchiv - Museum der Dinge entwickeln Kinder von acht bis zwölf Jahren daraus etwas ganz Neues. Sie werden zu Designer:innen und Erfinder:innen und entwickeln Roboter oder Wundermaschinen. Mit recycelten Motoren aus Elektrogeräten, Draht und Leuchtdioden bringen sie ihre Konstruktionen in Bewegung und zum Blinken.

Die Teilnehmer:innen können ausrangierte Handys, Milchschäumer oder Ähnliches mitbringen.

Auf einen Blick

Ferienkurs
Wir sind die Roboter
Location
Werkbundarchiv - Museum der Dinge
Beginn
30. März 2026
Ende
2. April 2026
Eintritt
80 Euro
Infos und Anmeldung
www.jugend-im-museum.de
Kurszeiten
täglich von 10 bis 15 Uhr

Werkbundarchiv - Museum der Dinge

Adresse
Leipziger Straße 54
10117 Berlin

Verkehrsanbindungen

