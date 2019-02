Abendliche Osterführung im Tierpark

Am Ostersamstag lädt der Tierpark Berlin kleine Besucher zu einer besonderen Führung durch den abendlichen Park ein.

Wann gehen Tiere schlafen? Und wieso ist die Dämmerung im Tierpark so eine besondere Zeit? Am Ostersamstag, den 20. April, laden die Guides des Tierparks zu einer stimmungsvollen Führung ein. Die Kinder lernen, welche Tiere lieber im Freien schlafen und warum manche lieber im Stall übernachten. Der nächtliche Spaziergang endet an einem kleinen Osterfeuer.