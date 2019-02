Ferienwerkstatt auf der Domäne Dahlem

15. bis 18. April 2019

Spannende Einblicke in den Alltag eines Bio-Bauernhofs und abwechslungsreiche Erlebnisse in Natur und Werkstatt erwarten Kinder in diesem Ferien-Workshop.

Vier Tage lang gilt es, das Leben auf dem Bauernhof zu entdecken. Jeder Tag unterliegt einem anderen Motto, der zu Entdeckungen auf dem Hof und den Feldern führt. Zu den Aktivitäten während der Ferienwerkstatt zählen Tierbesuche, Werkeln in der Werkstatt, Kochen, Ernten, Lesen, Basteln, Naturerkundungen und natürlich Spielen. Jedes Kind erhält einen kleinen Sammelkarton, in dem es gefundene und gebastelte Schätze aufbewahren und mit nach Hause nehmen kann.

Auf einen Blick Was: Ferienwerkstatt auf der Domäne Dahlem

Wann: 15. bis 18. April 2019

Wann genau: 9:30 bis 15 Uhr

Wo: Domäne Dahlem

Eintritt: 160 Euro pro Woche (Mittagessen und Materialkosten inklusive)

Domäne Dahlem zum Stadtplan

Adresse Königin-Luise-Straße 49 14195 Berlin Zum Stadtplan

