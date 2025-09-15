Platz der Vereinten Nationen

Die Fassadeninszenierung im Rahmen des Festival of Lights hüllt den Platz der Vereinten Nationen in ein buntes Farbenmeer.

Platz der Vereinten Nationen - Adresse und Anfahrt

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Platz der Vereinten Nationen
10249 Berlin

Verkehrsanbindungen

Das könnte Sie auch interessieren

Dark Matter

© dpa

Special: interaktive Ausstellungen

Erlebnisausstellungen in Berlin bieten Kunst und Kulturgeschichte zum Anfassen und Ausprobieren für all diejenigen, die Kultur und Unterhaltung verbinden möchten.  mehr

Aktualisierung: 15. September 2025