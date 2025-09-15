© Basemap
Orte des Festival of Lights
Liste der illuminierten Orte des «Festival of Lights» inklusive Ansicht auf der Karte. mehr
Die Fassadeninszenierung im Rahmen des Festival of Lights hüllt den Platz der Vereinten Nationen in ein buntes Farbenmeer.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© Basemap
Liste der illuminierten Orte des «Festival of Lights» inklusive Ansicht auf der Karte. mehr
© dpa
Erlebnisausstellungen in Berlin bieten Kunst und Kulturgeschichte zum Anfassen und Ausprobieren für all diejenigen, die Kultur und Unterhaltung verbinden möchten. mehr
© ks/BerlinOnline
Die Berlin-Eventvorschau für Oktober 2025. Tag der Deutschen Einheit, Festival of Lights, Gauklerfest und vieles mehr