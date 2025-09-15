© Basemap
Orte - Festival of Lights
Liste der illuminierten Orte des «Festival of Lights» inklusive Ansicht auf der Karte. mehr
Das Rausch Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt wird beim Festival of Lights 2025 illuminiert.
Im Rausch Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt können die Gäste alles über die Welt der Edelkakao-Schokoladen erfahren. mehr