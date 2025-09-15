Rausch Schokoladenhaus

Das Rausch Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt wird beim Festival of Lights 2025 illuminiert.

Rausch Schokoladenhaus - Adresse und Anfahrt

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Charlottenstraße 60
10117 Berlin

Verkehrsanbindungen

Rausch Plantagenwelt

© Rausch GmbH

Tipp: Rausch Plantagenwelt

Im Rausch Schokoladenhaus am Gendarmenmarkt können die Gäste alles über die Welt der Edelkakao-Schokoladen erfahren.  mehr

Aktualisierung: 15. September 2025