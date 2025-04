Spielplatz «Haus der Riesen»

Über Tische und Stühle klettern, sich im Kleiderschrank verstecken, in der Waschmaschine herumalbern: In drei "Spielzimmern" können sich die Kinder richtig austoben. In den großformatigen Möbelstücken finden sich zahlreiche Möglichkeiten zum Spielen, Klettern, Schaukeln und Rutschen. Besonders beliebt: Die riesige, sich drehende Waschtrommel.