Ein Fußball-Zine erstellen

Kinder und Jugendliche beschäftigen sich in einem Workshop im Hamburger Bahnhof mit Themen, die mit Fußball in Zusammenhang stehen. Dabei geht es um gesellschaftspolitische Themen und um die Schlagzeilen, die der Fußball macht. Dafür recherchieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Ausstellung der Künstlerin Marianne Simnett. Anschließend erstellen sie im Sommeratelier ein Fußball-Zine. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ein Einstieg in den Workshop ist jederzeit möglich.