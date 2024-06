Die Kunst der Porträtfotografie

In einem Workshop im C/O Berlin dreht sich in den Sommerferien alles um die Porträtfotografie. Kinder und Jugendliche von 12 bis 16 Jahren erfahren, welche Rolle Requisiten, Kleidung und der Hintergrund dabei spielen und wie man mit Farben Gefühle ausdrücken kann. Außerdem geht es darum, über Form und Licht einen bestimmten Look zu erzielen. Sie lernen oder vertiefen den Umgang mit der Kamera und setzen sich dabei gegenseitig in Szene, sowohl draußen als auch im Fotostudio. Dabei lassen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Ausstellung des Fotografen Tyler Mitchell inspirieren.