Pflanzen als Linoldruck

In einem Workshop im Deutschen Technikmuseum lernen Kinder in den Sommerferien das Gelände des Museumsparks und die dortige Pflanzenwelt kennen. Sie erforschen und bestimmen die Pflanzen, anschließend können sie ihre Lieblingspflanze als Linoldruck gestalten. Dazu verwenden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Linolplatten und Schneidewerkzeuge und arbeiten mit der Handhebel-Druckpresse. Die dabei entstehenden Bilder können sie danach mit nach Hause nehmen. Der Workshop richtet sich an Kinder ab acht Jahren in Begleitung ihrer Eltern. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Das Deutsche Technikmuseum bietet in den Sommerferien noch weitere Workshops an.