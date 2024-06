Plakate für die Zukunft drucken

Bei einem Ferienworkshop im Käthe-Kollwitz-Museum widmen sich Kinder der Frage "Welche Nachricht würdet ihr auf ein Plakat schreiben, das ihr in die Zukunft schickt?" Teilnehmerinnen und Teilnehmer von acht bis zwölf Jahren lassen sich von Käthe Kollwitz Kunst inspirieren und drucken Plakate für die Zukunft. Dafür schneiden sie Linoleum, gestalten Motive mit Legosteinen oder verwenden Pflanzen. So verbinden sie Natur und digitale Welt auf einem Bild. Am Ende des Workshops wird eine gemeinsame Plakatausstellung veranstaltet, bei der die wichtigsten Botschaften sichtbar werden.