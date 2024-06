Comic zeichnen

23. bis 25. Juli 2024

In einem Ferienworkshop lernen Kinder wie sie Geschichten in Bildern erzählen können. Sie bringen eine Fantasie-Figur aufs Papier. Später werden die Bilder mit einer App in druckreife Comics verwandelt.

In einem Ferienworkshop im Medienzentrum Pankow lernen Kinder ab neun Jahren, Comics zu zeichnen. Sie erschaffen eine Fantasie-Figur, bringen diese aufs Papier und füllen ihre Sprechblase. Mit einer App werden die Bilder der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in druckreife Comics verwandelt. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Interessierte sollten bei der Anmeldung neben dem Namen auch das Alter und die Telefonnummer angeben.

