Sommerferienprogramm der Bibliotheken Treptow-Köpenick

Die Bibliotheken im Bezirk Treptow-Köpenick bieten Kindern von fünf bis zehn Jahren in den Sommerferien ein vielseitiges Programm an. Es finden zahlreiche Lesungen von Kinderbuchautorinnen und -autoren unter freiem Himmel auf Rasen- oder Innenhofflächen statt. Unter anderem stellt die Autorin Nadia Budde ihr Buch “Trauriger Tiger tostet Tomaten” vor, Katja Spitzer liest aus ihrem Buch “Ringo und das Vampirkaninchen”. Außerdem werden Workshops sowie Figuren- und Musiktheater veranstaltet. So präsentiert Nicole Gospodarek ihr Puppenspiel Zeitdiebe”, das Musiktheater Cammin zeigt das Stück “Die geheimnisvolle Seekiste”. Die Veranstaltungen finden in der Mittelpunktbibliothek Alte Feuerwache Treptow, der Mittelpunktbibliothek Alter Markt Köpenick und der Stadtteilbibliothek Altglienicke statt. Der Beginn ist jeweils um 10 Uhr. Um Anmeldung für die jeweiligen Veranstaltungen wird gebeten.