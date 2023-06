Sommercamp der Stadtvilla Global

Unter dem Motto "In 15 Tagen um die Welt" veranstaltet die Stadtvilla Global zusammen mit dem Abenteuerspielplatz Wildhüterweg in den Ferien ein Sommercamp. Während der Vormittage können die Kinder an Workshops zu den Themen Zirkus, Theater, Musik sowie Kunst und Bühnenbild teilnehmen. Nach dem Mittagessen finden am Nachmittag dann weitere Workshops statt. Es gibt sportliche Angebote wie Fuß- oder Basketball, Inlineskaten sowie auch Zirkus und Jonglage oder Bastelangebote. Am Ende der ersten zwei Wochen gibt es am 28. Juli eine Präsentation für die Eltern, in der dritten Woche werden dann Ausflüge unternommen, wie zum Beispiel zum Klettern oder Schwimmen. Das Sommercamp findet wochentags von 9 bis 16 Uhr statt und richtet sich an Kinder von acht bis etwa zwölf Jahre.