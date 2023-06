Der Verein jungagiert e.V. hat es sich mit dem Präventionsprojekt "ZGS – Zocken. Gamen. Suchten." zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche auf die Risiken von Gaming und Medien aufmerksam zu machen. Bei einem Medienworkshop in den Sommerferien haben Kinder und Jugendliche von 12 bis 18 Jahren die Gelegenheit, sich mit den Themen Gaming, Glücksspiel und Social Media auseinanderzusetzen. Dabei können sie auch selbst kreativ werden: Gemeinsam gestalten sie Inhalte für das Portal zgs.berlin, mit Texten, Videos oder interaktiven Infostories. Der Workshop richtet sich an diejenigen, die Freude am Gestalten von Medien haben und findet an den drei Tagen jeweils von 10 bis 15 Uhr statt. Anmeldungen als Einzelperson oder als Gruppe sind möglich.