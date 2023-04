Ein Outfit für den Sommer nähen

In der Jugendkunstschule Pankow designen, nähen und bedrucken die Teilnehmer:innen ihr eigenes Kleidungsstück.

Bei einem Workshop in der Jugendkunstschule Pankow können Kinder ab zwölf Jahren in den Sommerferien ein selbst gestaltetes Outfit nähen. Das können T-Shirts, Shorts, Röcke oder Kleider sein. Zunächst erstellen die Teilnehmer:innen Skizzen, um dann das Kleidungsstück zu nähen und es anschließend mit speziellen Folien zu bedrucken oder mit Textilstiften zu bemalen. In dem Workshop lernen die Kinder nicht nur, wie Stoff zugeschnitten wird, sondern auch ganz unterschiedliche Nähtechniken. Der Workshop findet täglich von 9 bis 13 Uhr statt. Die Jugendkunstschule Pankow bietet in den Sommerferien insgesamt elf künstlerische Workshops zu unterschiedlichen Themen an.