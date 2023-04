Die Teilnehmer:innen lernen während einer Wanderung in der Schönholzer Heide Herbstfrüchte und Kräuter kennen sowie deren Verwendung.

In den Wäldern sind zahlreiche Herbstfrüchte und Kräuter zu finden, die auf vielfältige Art und Weise verwendet werden können. Bei einer Kräuterwanderung in der Schönholzer Heide mit der Naturschutzjugend im NABU Berlin (NAJU) bestimmen die Teilnehmer:innen Kräuter und Früchte und erfahren, wie sie diese verwenden können. Oft lassen sich nicht nur die Blätter der Kräuter, sondern auch Rinde und Wurzeln verarbeiten. Die Kräuterwanderung richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren. Der Treffpunkt ist in der Germanenstraße vor dem Ehrenmal Schönholz.