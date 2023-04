Ferienprogramm im Haus der Jugend

Die Ferienaktion "Sommerferien ohne Kofferpacken 2023" bietet Kindern im Haus der Jugend in Charlottenburg ein abwechslungsreiches Programm.

Kinder zwischen sechs und 14 Jahren können in den Sommerferien an einem abwechslungsreichen Programm im Haus der Jugend Charlottenburg teilnehmen. In drei Durchgängen können die Kinder an verschiedenen Aktionen und Ausflügen teilnehmen. Der erste Durchgang findet von Donnerstag, 13. Juli, bis Mittwoch, 26. Juli, statt. Der zweite findet von Montag, 31. Juli, bis Freitag, 11. August, und der dritte von Montag, 14., bis Freitag, 25. August 2023, statt. Die Ferienaktion ist täglich von 9 bis 16.30 Uhr. In dem Teilnehmerbeitrag für zwei Ferienwochen sind Betreuung, Fahrgelder, Eintrittsgelder, Frühstück, Mittagessen und Getränke enthalten. Familien mit Transferleistungen können mit einer finanziellen Förderung rechnen.