Tierischer Fotoworkshop im C/O Berlin

9. bis 10. Juli 2026

Neuer Sumatra-Tiger fÃ¼r Berliner Tierpark

© dpa

In den Sommerferien erkunden Kinder in einem Foto-Workshop im C/O Berlin die Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Dabei entstehen Fotos im Zoo und im Studio.

Was macht uns als Mensch aus? Mit welchem Tier fühlen wir uns verbunden? In einem Foto-Workshop im C/O Berlin erkunden Kinder die Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Dabei lassen sie sich von der Ausstellung von Walter Schels inspirieren. Im Zoo machen die Teilnehmer:innen Porträts von ihren Lieblingstieren. Im Fotostudio von C/O Berlin inszenieren sie sich selbst vor der Kamera und verwandeln sich in ein Tier. Der Workshop richtet sich an Kinder von acht bis zwölf Jahren.

Auf einen Blick

Event
Tierisch gut! - Porträts von Dir und Tier
Location
C/O Berlin
Beginn
9. Juli 2026
Ende
10. Juli 2026
Kurszeiten
Donnerstag und Freitag jeweils von 11 bis 16 Uhr
Eintritt
50 Euro
Anmeldung
Erforderlich: education@co-berlin.org

C/O Berlin

Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen

Zum Stadtplan

Ende der Kartenansicht

Adresse
Hardenbergstraße 22
10623 Berlin

Das könnte Sie auch interessieren

Sommer in Berlin

© dpa

Sommer in Berlin

Parks, Seen, Freiluftkinos, Strandbars und Open-Air-Veranstaltungen: Um Sommer und Sonne in vollen Zügen zu genießen, verlagern Berliner:innen das Leben kurzerhand nach draußen.  mehr

Kinder Feriencamps

© dpa

Berlin für Kinder

Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und  mehr

Aktualisierung: 2. Juni 2026