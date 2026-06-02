Tierischer Fotoworkshop im C/O Berlin

Was macht uns als Mensch aus? Mit welchem Tier fühlen wir uns verbunden? In einem Foto-Workshop im C/O Berlin erkunden Kinder die Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Dabei lassen sie sich von der Ausstellung von Walter Schels inspirieren. Im Zoo machen die Teilnehmer:innen Porträts von ihren Lieblingstieren. Im Fotostudio von C/O Berlin inszenieren sie sich selbst vor der Kamera und verwandeln sich in ein Tier. Der Workshop richtet sich an Kinder von acht bis zwölf Jahren.