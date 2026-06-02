Tierischer Fotoworkshop im C/O Berlin

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Sommer in Berlin
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In den Sommerferien erkunden Kinder in einem Foto-Workshop im C/O Berlin die Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Dabei entstehen Fotos im Zoo und im Studio.
Was macht uns als Mensch aus? Mit welchem Tier fühlen wir uns verbunden? In einem Foto-Workshop im C/O Berlin erkunden Kinder die Unterschiede zwischen Mensch und Tier. Dabei lassen sie sich von der Ausstellung von Walter Schels inspirieren. Im Zoo machen die Teilnehmer:innen Porträts von ihren Lieblingstieren. Im Fotostudio von C/O Berlin inszenieren sie sich selbst vor der Kamera und verwandeln sich in ein Tier. Der Workshop richtet sich an Kinder von acht bis zwölf Jahren.
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