Sankt-Martins-Andacht mit Laternenumzug

11. November 2025

Martinsspiel in Stuttgart

Den Martinstag begeht die Luisen-Kirchengemeinde in Charlottenburg mit einer Andacht und einem anschließenden Laternenumzug.

Zahlreiche Laternen werden die Gegend rund um den Gierkeplatz am Martinstag zum Leuchten bringen. Davor findet in der Luisenkirche zur Einstimmung eine Sankt-Martins-Andacht statt.

Luisenkirche

Adresse
Gierkeplatz
10585 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 10. Oktober 2025