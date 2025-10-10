Sankt-Martins-Andacht mit Laternenumzug

© dpa
Martinstag: Laternenumzüge in Berlin
Beliebte Tradition: Rund um den 11. November ziehen die kleinen und großen Berliner Kids mit leuchtenden Laternen durch die Straßen. mehr
Den Martinstag begeht die Luisen-Kirchengemeinde in Charlottenburg mit einer Andacht und einem anschließenden Laternenumzug.
Zahlreiche Laternen werden die Gegend rund um den Gierkeplatz am Martinstag zum Leuchten bringen. Davor findet in der Luisenkirche zur Einstimmung eine Sankt-Martins-Andacht statt.
