Martinsumzug mit Dudelsack

Martinstag: Laternenumzüge in Berlin
Beliebte Tradition: Rund um den 11. November ziehen die kleinen und großen Berliner Kids mit leuchtenden Laternen durch die Straßen. mehr
Die Christuskirche Kreuzberg veranstaltet einen ökumenischen Laternenumzug mit Dudelsack. Anschließend ist die Martinsgeschichte zu hören und es erklingen Martinslieder.
Zum Martinstag erleuchtet die Gegend rund um die Admiralbrücke in Kreuzberg. Beim ökumenischen Laternenumzug mit Dudelsack haben Familien und Kinder die Gelegenheit, mit ihren Laternen für eine besondere Stimmung zu sorgen. Der Laternenumzug startet an der Admiralbrücke und führt zur Christuskirche. Auf dem Zickenplatz ist anschließend die Martinsgeschichte zu hören und alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer singen gemeinsam Martinslieder. Dazu gibt es Punsch und Brötchen.
