Martinstag: Laternenumzüge in Berlin
Beliebte Tradition: Rund um den 11. November ziehen die kleinen und großen Berliner Kids mit leuchtenden Laternen durch die Straßen. mehr
Der Laternenumzug in der Altstadt Spandau gehört zu den schönsten Martinsumzügen in Berlin.
Im Garten der Spandauer Gnadenkirche beginnt der Laternenumzug, der durch die Altstadt Spandau führt. Im Laternenschein leuchtet die atmosphärische Altstadt besonders gemütlich. Zum Abschluss gibt es am Martinsfeuer Stockbrot und warme Getränke.
