Laternenumzug in der Altstadt Spandau

11. November 2025

Laternenumzug zum Martinstag

Der Laternenumzug in der Altstadt Spandau gehört zu den schönsten Martinsumzügen in Berlin.

Im Garten der Spandauer Gnadenkirche beginnt der Laternenumzug, der durch die Altstadt Spandau führt. Im Laternenschein leuchtet die atmosphärische Altstadt besonders gemütlich. Zum Abschluss gibt es am Martinsfeuer Stockbrot und warme Getränke.

Auf einen Blick

Veranstaltung
St. Martin Laternenumzug
Location
Gnadenkirche
Beginn
11. November 2025 17:00 Uhr
Start
im Garten der Gnadenkirche
Eintritt
kostenlos

Gnadenkirche

Adresse
Jaczostraße 52
13595 Berlin

Verkehrsanbindungen

