Beim Kinderfest in der Kulturbrauerei erwartet Kinder ein fantasievoller Tag voller Abenteuer. Die kleinen Gäste können Stockbrot an Feuerschalen backen, sich schminken und einem Magier verzaubern lassen oder in der Kinderdisco zu den besten Hits tanzen. Außerdem gibt es ein Karussell, ein Trampolin und eine Kletterpyramide.