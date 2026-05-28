Inklusives Familienwochenende im FEZ-Berlin

Familien und Kinder ab fünf Jahren lernen im FEZ-Berlin beim inklusiven Familienwochenende in vielen Workshops unterschiedliche Kulturen kennen. In der Erlebniswelt können sie trommeln, tanzen, kochen, basteln oder malen. Verschiedene Workshops laden dazu ein, Taschen mit westafrikanischen Adinkra-Symbolen zu gestalten, balinesische Masken zu basteln oder die Biodiversität in der Stadt zu entdecken. Außerdem haben sie die Möglichkeit, ihre persönliche Berlin-Geschichte mit Aquarellfarben zu malen oder bei Quiz- und Mitmachstationen durch die Welt der Sprachen zu reisen. Auch kulinarisch und musikalisch erleben die Besucher:innen unterschiedliche Kulturen in Live-Programmen und Workshops.