Inklusives Familienwochenende im FEZ-Berlin

6. und 7. Juni 2026

Kinder trommeln (2)

© dpa

Unter dem Motto „We are Berlin“ entdecken Familien und Kinder die kulturelle Vielfalt Berlins. Bei zahlreichen Workshops haben sie die Gelegenheit, sich auszuprobieren.

Familien und Kinder ab fünf Jahren lernen im FEZ-Berlin beim inklusiven Familienwochenende in vielen Workshops unterschiedliche Kulturen kennen. In der Erlebniswelt können sie trommeln, tanzen, kochen, basteln oder malen. Verschiedene Workshops laden dazu ein, Taschen mit westafrikanischen Adinkra-Symbolen zu gestalten, balinesische Masken zu basteln oder die Biodiversität in der Stadt zu entdecken. Außerdem haben sie die Möglichkeit, ihre persönliche Berlin-Geschichte mit Aquarellfarben zu malen oder bei Quiz- und Mitmachstationen durch die Welt der Sprachen zu reisen. Auch kulinarisch und musikalisch erleben die Besucher:innen unterschiedliche Kulturen in Live-Programmen und Workshops.

Auf einen Blick

Veranstaltung
Inklusives Familienwochenende „We are Berlin“
Location
FEZ-Berlin
Beginn
6. Juni 2026
Ende
7. Juni 2026
Eintritt
Tagesticket 6,50 Euro, Familien ab zwei Personen 5 Euro pro Person
Öffnungszeiten
Samstag und Sonntag von 12 bis 18 Uhr

FEZ-Berlin

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Adresse
Straße zum FEZ 2
12459 Berlin

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Aktualisierung: 28. Mai 2026