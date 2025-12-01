Aktionswochenende im Hamburger Bahnhof

© dpa
Berlin für Kinder
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker
Beim „Volkswagen Group Children’s Weekend“ am Hamburger Bahnhof gibt es kreative Werkstätten, Pop-up-Ateliers im ganzen Museum und Angebote zum Selbst-Entdecken.
Familien und Kinder haben beim „Volkswagen Group Children’s Weekend“ Gelegenheit, den Hamburger Bahnhof, die Nationalgalerie der Gegenwart, auf vielfältige Weise zu entdecken. Bei partizipativen Führungen können sich die Besucherinnen und Besucher aktiv beteiligen und ihre eigenen Perspektiven einbringen. Außerdem gibt es kreative Werkstätten direkt in den Ausstellungen sowie Pop-up-Ateliers im ganzen Museum.
Es folgt eine Kartendarstellung. Karte überspringen
Ende der Kartenansicht
© dpa
Berlins Freizeitangebote für Kinder: Veranstaltungen, Aktionen, Museen mit Kinderführungen und mehr
© dpa
Oh du fröhliche Weihnachtszeit in der Hauptstadt. Hier finden Sie die schönsten Weihnachtsmärkte 2025 in Berlin. mehr