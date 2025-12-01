Aktionswochenende im Hamburger Bahnhof

29. bis 30. November 2025

Hamburger Bahnhof (2)

© Staatliche Museen zu Berlin / David von Becker

Beim „Volkswagen Group Children’s Weekend“ am Hamburger Bahnhof gibt es kreative Werkstätten, Pop-up-Ateliers im ganzen Museum und Angebote zum Selbst-Entdecken.

Familien und Kinder haben beim „Volkswagen Group Children’s Weekend“ Gelegenheit, den Hamburger Bahnhof, die Nationalgalerie der Gegenwart, auf vielfältige Weise zu entdecken. Bei partizipativen Führungen können sich die Besucherinnen und Besucher aktiv beteiligen und ihre eigenen Perspektiven einbringen. Außerdem gibt es kreative Werkstätten direkt in den Ausstellungen sowie Pop-up-Ateliers im ganzen Museum.

Auf einen Blick

Veranstaltung
„Volkswagen Group Children’s Weekend“ am Hamburger Bahnhof
Location
Hamburger Bahnhof - Nationalgalerie der Gegenwart
Beginn
29. November 2025
Ende
30. November 2025
Eintritt
kostenlos
Öffnungszeiten
Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 18 Uhr
Infos und Programm
www.smb.museum

Hamburger Bahnhof

Adresse
Invalidenstr. 50
10557 Berlin

Verkehrsanbindungen

Aktualisierung: 1. Dezember 2025